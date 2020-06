Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Jugendlicher mit Bierflasche attackiert

Groß-Gerau (ots)

Weil er sich offenbar belästigt fühlte, geriet ein 52 Jahre alter Mann am Sonntagabend (31.05.), gegen 21.30 Uhr, auf dem Marktplatz mit einem 15-Jährigen in Streit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand attackierte er im Rahmen der Auseinandersetzung den Jugendlichen mit einer Bierflasche und verletzte seinen Kontrahenten hierbei. Der 15-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen zeigte knapp 1,7 Promille an. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

