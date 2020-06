Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter entwendet Geldbörse aus Auto

Darmstadt (ots)

Ein circa 20 Jahre alter, etwa 1,70 bis 1,75 Meter großer, noch unbekannter Mann, hat am Montagabend (1.6.) sein Unwesen in der Gruberstraße gerieben und eine Geldbörse aus einem dort parkenden Auto mitgehen lassen. Gegen 21 Uhr hatte sich der Täter Zugang zu dem blauen VW verschafft und sich die Beute geschnappt. Er flüchtete und wurde von Zeugen wahrgenommen, die ihn grob beschreiben konnten. Demnach soll der Unbekannte ein südländisches Erscheinungsbild haben und mit einem Trainingsanzug der Marke Adidas bekleidet gewesen sein. Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

