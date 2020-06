Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern/ Klein-Zimmern: Werkzeuge aus Peugeot gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Zimmern/ Klein-Zimmern (ots)

Diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend (30.5.), 19 Uhr und Montagmorgen (1.6.), 10 Uhr, aus einem Peugeot, der in der Spessartstraße parkte, gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Kriminellen eine Scheibe des Autos eingeschlagen und sich dann das Werkzeug von der Ladefläche geschnappt. Unerkannt flüchteten sie. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten des Kommissariats 21/22 erbeten (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell