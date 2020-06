Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Gaststätte

Fenster eingeworfen und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots)

Auf der Suche nach Wertvollem sind bislang noch unbekannte Täter am frühen Montagmorgen (1.6.), gegen 3 Uhr, in eine Gaststätte am Marktplatz eingebrochen. Mit einem Stein hatten die Kriminellen eine Fensterscheibe eingeworfen und sich auf diesem Weg Zugang zu den Räumen der Lokalität verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie jedoch keine Beute und flüchteten unerkannt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

