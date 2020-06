Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: unsachliche Fußballdiskussion in Verbindung mit Alkohol - Geschädigter erleidet Gesichtsverletzungen

Riedstadt (ots)

Am Sonntag, 31.05.20 gegen 19:30 geriet ein 57jähriger Mann aus Stockstadt im Bereich Natufreundehaus / Bootshaus mit mehreren Personen in einen Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Beide Parteien stellten nach Konsum von Alkohol fest, daß offenbar unterschiedliche Ansichten in Sachen Fußball bestanden. Dies führte zu gegenseitigen Provokationen und endete schließlich in Handgreiflichkeiten.

Der Geschädigte erlitt eigenen Angaben zufolge einen Faustschlag ins Gesicht. Zeugenangaben zufolge wurde außerdem auf den am Boden liegenden Mann eingetreten. Der Mann wurde später in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Täter entfernten sich anschließend - offenbar unerkannt - von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel-Nr. 06152 1750 mit der Polizei in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

