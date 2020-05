Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim-Kirschhausen: 5000 Euro Schaden an weißen Skoda Kodiaq

Polizei sucht dringend Zeugen

Heppenheim (ots)

In der Igelhöhstraße wurde zwischen Mittwoch (27.5.) 18 Uhr und Donnerstag (28.5.) 8 Uhr, ein weißer Skoda Kodiaq massiv beschädigt. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei 5000 Euro.

Das Auto stand im Tatzeitraum am Straßenrand. Mit Gegenständen wurde in den Lack gekratzt. Zusätzlich beschmierten die Täter das Auto mit einem schwarzen Stift und verursachten eine Delle an einer Tür.

Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) suchen dringend Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Telefon: 06252 / 7060.

