POL-DA: Höchst: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Beamte der Polizeistation Höchst haben mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei am Donnerstagabend (28.5.) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

In den Bereichen der Groß-Umstädter-Straße / Talstraße und in der Aschaffenburger Straße wurden in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 23 Uhr insgesamt 135 Fahrzeuge mit dem Lasergerät ins Visier genommen.

Fünf Wagenlenker waren schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs. Die Geschwindigkeitsübertretungen lagen zwischen 8 und 17 km/h. Nach der neuen Bußgeldregelung, die Ende April in Kraft getreten ist, werden die Strafen zwischen 30 und 70 Euro hoch sein.

Die Polizei kündigt an, die Kontrollen fortzusetzen.

