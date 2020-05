Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Weißer Opel dank Zeugenhinweis aufgefunden

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Dank eines Zeugenhinweises haben Beamte der Polizeistation Bischofsheim am späten Mittwochabend (27.5.) den beschädigten weißen Opel Corsa aufgefunden.

Nachdem der Opel mit zwei Personen am Dienstagabend (26.5.) in der Akazienstraße vor den Ordnungshütern flüchtete und hierbei ein weiteres Auto beschädigte (wir haben berichtet), wurde öffentlich nach dem Wagen gefahndet. Einem Zeugen fiel der Opel mit den Schäden in Nähe der Tatörtlichkeit auf. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Im Anschluss stellten die Ordnungshüter den Wagen sicher. Die Ermittlungen zu den beiden flüchtigen Personen dauern weiterhin an.

