Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrolle mit Folgen

Ein Auto voller Kleidung/ Zwei Haftbefehle und sechs Aufenthaltsermittlungen

Darmstadt (ots)

Erfolgreich zeigte sich die Kontrolle von Zivilfahndern im Rahmen der Bekämpfung der Straßenkriminalität am Mittwochmittag (27.5.). Kurz nach 13 Uhr kontrollierten die Beamten in der Elisabethenstraße zwei 52 und 45 Jahre alte Männer. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 52-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen, darunter ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Diebstahls. Sein 45-jähriger Begleiter wurde ebenfalls im Rahmen von sechs bundesweiten Aufenthaltsermittlungen wegen Betruges gesucht.Doch dem nicht genug. Die Polizisten trafen das verdächtige Duo zudem mit einem gemieteten Auto an, in dem auffallend viele Einkaufstüten, randvoll gefüllt hochwertiger Kleidung im Wert mehrerer Tausend Euro sowie elektronischen Artikeln und Mobiltelefonen, aufgefunden wurden. Weil der Verdacht besteht, dass diese aus Straftaten stammen, beziehungsweise in Verbindung mit möglichen Warenbetrugsdelikten stehen könnten, wurden die Gegenstände sichergestellt. Der Mann aus Frankfurt und sein Komplize wurden festgenommen Sie mussten die Beamten mit zur Wache begleiten und verbrachten die Nacht im Gewahrsam. Beide wurden am Folgetag einem Richter vorgeführt. Dieser vollstreckte den gegen den 52-jährigen Frankfurter ausstehenden Haftbefehl und schickte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wird er die nächsten 12 Monate verbringen. Sein Begleiter wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derweil an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell