Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Zeugen gesucht.

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr kam es an der Einmündung Neuschloßstraße / Ostendstraße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines PKW befuhr die Ostendstraße in Richtung Neuschloßstraße. Der Fahrer eines E-Bikes befuhr den Radweg auf der Neuschloßstraße stadteinwärts. Der Fahrradfahrer fuhr hierbei auf der falschen Straßenseite. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem PKW. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem PKW entstand Sachschaden. Zum Unfallhergang gibt es durch die Beteiligten unterschiedliche Aussagen. Die Polizei Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der Nummer 06206 94400 bei der Polizei in Lampertheim zu melden.

