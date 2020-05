Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fahrzeug beschädigt

Zeugen gesucht.

Viernheim (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 16:50 und 17:30 Uhr stand ein grauer PKW auf dem Parkplatz des Bonanza-Spielplatzes in der Lorscher Straße in Viernheim. Während der Abwesenheit der Insassen wurde der geparkte BMW dort beschädigt. Die durchgeführte Unfallaufnahme ergab, dass vermutlich die Tür eines anderen Fahrzeugs gegen den BMW geriet und dort eine Delle verursachte. Durch wen dieser Schaden verursacht wurde, ist bislang nicht bekannt, da der oder die Verursacher /-in sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die in dem Zeitraum eine Beobachtung gemacht haben, sich bei der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden.

