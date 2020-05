Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Scheune in der Jahnstraße ausgebrannt

Groß-Bieberau (ots)

Eine Scheune, auf einem Grundstück in der Jahnstraße, ist am Donnerstagmittag (28.5.) in Brand geraten. Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 12.45 Uhr informiert und sind mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bewohner der umliegenden Häuser konnten rechtzeitig ins Freie gelangen.

Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehren aus Groß-Bieberau und den umliegenden Ortsteilen konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus noch rechtzeitig verhindert werden. Die Scheune aus Holz ist jedoch komplett ausgebrannt. Durch das Feuer sind Werkzeuge, Maschinen sowie mehrere gelagerte Gasflaschen der dort residierenden Holzverarbeitungsfirma beschädigt oder zerstört worden. Durch die entstandene Hitze kam es zu mehreren Verpuffungen.

Für die Durchführung der Löscharbeiten ist die Jahnstraße, Bundesstraße 38, zwischen der Marktstraße und dem Wersauer Weg bis mindestens 17 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden bei mindestens 400.000 Euro liegen.

Warum in der Scheune das Feuer ausbrechen konnte, muss noch von den Brandexperten der Polizei (K 10) ermittelt werden. Ab wann das einsturzgefährdete Gebäude betreten werden kann, steht noch nicht fest. Die Nachlöscharbeiten der Wehren dauern an.

