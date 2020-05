Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: 22-Jährige beim Essenausliefern überfallen

Wer kann Hinweise geben?

Riedstadt-Crumstadt (ots)

Eine 22-jährige Essenslieferantin wurde am Mittwochabend (27.5.), gegen 22.09 Uhr, in ihrem Lieferwagen "Am Sandweg" von einem unbekannten Mann überfallen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestellte der Kriminelle mit falschen Adressdaten selbst Essen bei dem Lieferservice. Unter dem Vorwand, ihr den richtigen Weg zu zeigen, stieg er in den Wagen der 22-Jährigen. Der Unbekannte packte die Frau am Hals und entriss ihr die Geldbörse. Mit dem schwarzen Portemonnaie und rund 310 Euro im Schlepptau, flüchtete er in Richtung Ulmenweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Der Flüchtige soll zwischen 22 und 27 Jahren alt sein und schwarze kurze Haare haben. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch wahrgenommen. Bekleidet war er mit einer rot-schwarzen Trainingsjacke und einer dunklen Hose. Außerdem trug er eine OP-Maske.

Zeugen oder Nachbarn, die den Flüchtigen gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

