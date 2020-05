Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dubioses Duo reinigt Hofeinfahrt und fordert horrende Entlohnung

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei erst am Mittwoch (27.5.) bekannt wurde haben zwei bislang noch unbekannte Trickbetrüger bereits am Montag (25.5.) ihr Unwesen im Langgässerweg getrieben und eine 82 Jahre alte Frau um mehrere Hundert Euro gebracht. Im Verlauf des Tages war das kriminelle Duo plötzlich vor dem Anwesen der Seniorin aufgetaucht und hatte seine fragwürdigen Dienste, die Hofeinfahrt reinigen zu wollen, angepriesen. Obwohl die ältere Dame resolut ablehnte, begannen die Täter umgehend mit der Reinigung. Im Anschluss forderten sie die horrende Entlohnung von 1800 Euro. Trotz erneuter Ablehnung der Anwohnerin, folgten die Täter ihr ins Haus und drängten sie dazu, einen Betrag von 400 Euro herauszugeben. Mit der erbeuteten Summe machten sich die Kriminellen auf und davon.

In diesem Zusammenhang sucht die ermittelnde Kripo in Darmstadt Zeugen, denen die verdächtigen Personen in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Die Polizei rät zum Schutz vor diesen sogenannten Dachhaien: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn sie unter Druck gesetzt oder bedrängt werden. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben. Weitere nützliche Ratschläge erhalten Sie bei Ihrer Polizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 06151/ 969-4030 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

