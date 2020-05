Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Büttelborn (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Straße, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Tat wurde am Dienstagmittag (26.5.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Montagvormittag (25.5.) zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten die Haustür aufzuhebeln, was ihnen misslang. Daraufhin flüchteten die Kriminellen unerkannt und hinterließen nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 200 Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell