Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Kriminelle erbeuten Schmuck und Geld

Wer kann Hinweise geben?

Büttelborn (ots)

Ein Wohnhaus in der Werrastraße rückte am Dienstag (26.5.), zwischen 8.30 und 12.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten gelangten vermutlich über die Grundstücksmauer zur Terrasse, wo sie gewaltsam eine Tür aufbrachen und in das Wohnungsinnere gelangten. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume. Nachdem sie Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten, suchten sie das Weite.

Zeugen oder Nachbarn, die den Einbruch gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

