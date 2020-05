Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Mehrere E-Bikes aus Geschäft gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Groß-Umstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (26.-27.5.) hatten es Kriminelle auf ein Fahrradgeschäft im Warthweg abgesehen. Zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, hebelten die Täter die Schaufensterscheibe auf und gelangten auf diesem Weg in den Verkaufsraum. Dort entwendeten die Kriminellen 13 E-Bikes. Der Wert der Beute bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Für den Abtransport des Diebesguts dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. In diesem Zusammenhang fragen die ermittelnden Beamten von der Darmstädter Kripo: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Wer kann Hinweise zum Verbleib der hochwertigen Räder geben? Sachdienliche Informationen werden an das Kommissariat 21/22, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, erbeten.

