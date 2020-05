Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 24-Jährige vereitelt Fahrraddiebstahl

Darmstadt (ots)

Dank der beherzten Reaktion einer 24 Jahre jungen Frau, ist der Versuch zweier Diebe, ein Fahrrad im Rhönring zu entwendet, misslungen. Am Mittwochmorgen (27.5.), kurz vor 1 Uhr, hatten die beiden Täter sich auf verdächtige Art und Weise an dem Schloss eines blaugrauen Mountainbikes zu schaffen gemacht. Mit ihrem Vorgehen hatten sie die Aufmerksamkeit der Passantin geweckt, die daraufhin das dubiose Duo lautstark ansprach. Hierauf ergriffen die beiden Unbekannten die Flucht in Richtung des Hahne-Schorsch-Platzes. Bei den Flüchtenden handelt es sich um zwei 1,60 bis 1,70 Meter große Männer. Einer der Täter war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Sein Komplize trug eine beigefarbene Schirmmütze auf dem Kopf und war mit einer schwarzen Sportjacke, mit roten Streifen auf den Ärmeln, bekleidet. Die Ermittlungsgruppe- City in Darmstadt hat den Fall übernommen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern, nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

