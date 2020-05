Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Schule

Diebesgut noch unbekannt

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27.5.)haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen auf dem Gelände einer Schule in der Vogelsbergstraße getrieben. Gegen 1 Uhr hatten die Unbekannten eine Fensterscheibe des Gebäudes eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zugang zu den Räumen verschafft. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt. Der von ihnen verursachte Schaden an dem Gebäude wird derzeit auf rund 200 Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9693610 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

