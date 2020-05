Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Zahlreiche Fahrverbote und eine Drogenfahrt bei Verkehrskontrolle festgestellt

Wald-Michelbach (ots)

Am Dienstag (26.05.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach zwischen 19:20 Uhr und 20:45 Uhr wiederholt die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit und des Überholverbotes auf der Landesstraße 3105, zwischen Aschbach und Affolterbach.

Insgesamt zehn Fahrzeugführer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und wurden deshalb von den Beamten angehalten. Zwei dieser Fahrer missachteten zudem das bestehende Überholverbot auf dem Streckenabschnitt und müssen mit einer zusätzlichen Strafe von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Aufgrund der Änderung des Bußgeldkatalogs, seit 28.04.2020 gültig, bekommen sieben der zehn angehaltenen Fahrer einen Punkt in Flensburg eingetragen. Für sechs Wagenlenker steht ein Fahrverbot von einem Monat an. Dies traf auch einen 22-jährigen Wald-Michelbacher. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 52 km/h. Neben dem Fahrverbot kommen noch 240 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg dazu.

Bei einem anderen angehaltenen Fahrer wurden Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Für die Anzeige und Blutentnahme musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten. Der 50-Jährige aus dem Bereich Oberzent räumte später den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen und ihm die Weiterfahrt untersagt.

