Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/Schöllenbach: Kradfahrer schwer verletzt

Oberzent/Schöllenbach (ots)

Am Dienstag (26.05.2020) gegen 16 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Oberzent-Schöllenbach auf der L 3108 (sog. "Krähbergstrecke") ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Kradfahrer aus Bürstadt/Hessen schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Nach ersten Ermittlungen, war der junge Mann mit seinem Vater, jeweils mit einem Krad auf der o.a. Landstraße in Ri. Oberzent-Schöllenbach unterwegs, als dieser plötzlich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er wurde samt Krad in das angrenzende Waldstück geschleudert und zog sich multiple Verletzungen zu. Die Fahrbahn war für knapp zwei Stunden gesperrt. Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Oberzent zur Absperrung und Bergung, ein Rettungswagen und der Notarzt, sowie eine Streife der Polizeistation Erbach. Der Sachschaden wird auf ca. 5000.- EUR geschätzt. Am Krad entstand Totalschaden.

Berichterstatter: POK Haala, Polizeistation Erbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell