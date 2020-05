Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizei kontrolliert Fahrtüchtigkeit

Viernheim (ots)

Die Fahrtüchtigkeit von fünfzehn Wagenlenker haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Montagabend (25.5.) zwischen 20.15 Uhr und 21.15 Uhr überprüft. Für einen 43-Jährigen, der um kurz nach 21 Uhr in die Kontrollstelle "Am Lampertheimer Weg" einfuhr, war die Fahrt beendet. Mit einem Alkoholtestwert von über ein Promille wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des Viernheimers wurde sichergestellt. Für die Anzeige musste der 43-Jährige zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell