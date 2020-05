Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Tatverdächtiger nach Diebstählen festgenommen

Bischofsheim (ots)

Nach mehreren Diebstählen in Bischofsheim konnte die Polizei am Montagmorgen (25.5.), gegen 9.30 Uhr, in der Ginsheimer Landstraße einen 46-jährigen Mann festnehmen.

Dieser gilt als dringend tatverdächtig, in den letzten Wochen mehrere Diebstähle begangen zu haben. So auch am vergangenen Mittwoch, den 20. Mai, bei der eine 79-Jährige nach ihrem Bank-Besuch in der Darmstädter Straße von einem Mann bestohlen wurde (wir haben berichtet). Als der Mann am Montagmorgen in Bischofsheim erneut Ausschau nach möglichen Opfern hielt, konnten Zivilfahnder ihn festnehmen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Tatverdächtige möglicherweise für 10 gleichgelagerte Fälle im Kreis Groß-Gerau in Betracht kommt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

