Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Zeugen nach Einbruch in Firmengebäude gesucht

Mehrere Tausend Euro Schaden

Roßdorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag (25.-26.5.) haben noch unbekannte Täter ein Firmengebäude in der Industriestraße heimgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Kriminellen mehrerer Fenster beschädigt und sich auf diesem Weg Zugang zu dem Gebäude verschafft. In den Räumen suchten sie nach Beute. Ob die ungebetenen Gäste fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich derzeit auf mindestens 4000 Euro.Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Diese werden gebeten sich zu melden. Unter der Rufnummer 06154/63300, nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

