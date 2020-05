Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Radiogeräte und Werkzeuge von Baustelle entwendet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (20.5.) und Montag (25.5.) haben noch unbekannte Diebe ihr Unwesen auf einer Baustelle am Steubenplatz getrieben. Am frühen Montagmorgen, gegen 9 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten sich die Kriminellen über ein Bauzauntor Zugang zu dem Gelände verschafft und dort einen Container aufgebrochen. Auf der Suche nach Wertvollem wurden die Diebe fündig und entwendeten Werkzeuge und Radiogeräte. Der Wert der Beute wird derzeit auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

