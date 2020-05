Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Einbruch in Geschäft

Unbekannte erbeuten Gartenmöbel und Bollerwagen

Riedstadt-Wolfskehlen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Geschäft für Wohnbedarf in der Lise-Meitner-Straße, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Montagmorgen (25.5.) gemeldet und kann bis Samstagabend (23.5.), gegen 18.30 Uhr, zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überwindeten die Unbekannten durch Gewalteinwirkung die Absperrung des Außenbereichs. Dort hatten sie es auf einen Stuhl, eine Liege und einen Bollerwagen abgesehen. Daraufhin suchten sie das Weite. Wie sie die Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 01652/175-0 entgegen.

