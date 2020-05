Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Bei Lasermessung mehrere Verstöße festgestellt

Trauriger Spitzenreiter mit rund 70 km/h zu viel auf dem Tacho

Rüsselsheim (ots)

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim führten am Freitagmittag (22.5.) am Kurt-Schuhmacher Ring sowie in der Nacht zum Sonntag (24.5.) in der Varkausstraße mehrere Verkehrskontrollen durch, bei denen auch ein Lasermessgerät zur Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzt wurde.

Insgesamt stellten die Beamten rund 12 Verstöße mit 6 Fahrverboten fest, überwiegend wegen zu hoher Geschwindigkeit. Trauriger Spitzenreiter war ein 37-Jähriger, der nach derzeitigem Kenntnisstand in einer 50er Zone mit 123 km/h unterwegs war.

