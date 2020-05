Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: 17-Jähriger stellt sich der Polizei

Bürstadt (ots)

Ob die spätere Reue oder doch der Nachdruck des Vaters eines 17-Jährigen dafür verantwortlich war, sich nach einem Einbruch der Polizei zu stellen, wird sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen noch zeigen. Wegen Einbruchsdiebstahl wird sich der Jugendliche jedenfalls verantworten müssen.

Dunkel gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert, wurde der Tatverdächtige am Sonntag (24.5.) gegen 4.10 Uhr von einem Anwohner dabei beobachtet, wie er mit einem Gullydeckel die Eingangstür eines Brillengeschäfts in der Nibelungenstraße einwarf und in den Laden einstieg. Mit mehreren Brillen will der 17-Jährige kurze Zeit später über die Andreasstraße geflohen sein.

Das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim führt die Ermittlungen, die von Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim aufgenommen wurden, weiter. Ob der 17-Jährige auch mit anderen, ähnlich gelagerten Taten, in Zusammenhang zu bringen ist, wird überprüft.

Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, können ihre Beobachtungen und Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 7060 weitergeben.

