Nachdem ein scheinbar verwirrter Mann am Mittwochabend (20.5.) einen Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst hatte und im Anschluss in der Heinrich-Fuhr-Straße festgenommen wurde (wir haben berichtet) suchen die ermittelnden Beamten dringend Augenzeugen des Geschehens. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Beschuldigte über die Pöbeleien hinausgehend versucht haben, einer Passantin gewaltsam das Fahrrad zu entreißen. Zudem soll er sich in ungenutzte Fahrzeuge am Straßenrand sowie auf den Soziussitz eines an der Ampel wartenden Motorradfahrers gesetzt haben. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten von der Ermittlungsgruppe-City daher insbesondere den noch unbekannten Motorradfahrer, sowie die betroffene Frau, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Kind und einem Fahrrad unterwegs gewesen sein soll. Beide Personen kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

