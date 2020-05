Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: BMW (DI-FS 1094) gestohlen

Zeugen gesucht

Erzhausen (ots)

In der Nacht zum Montag (24.-25.5.) haben noch unbekannte Kriminelle einen in der Rheinstraße geparkten BMW gestohlen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/9693810 entgegen.

