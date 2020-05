Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Wertsachen aus Wohnung erbeutet

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Lampertheim (ots)

Durch ein aufgebrochenes Fenster drangen Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (23.-24.5.) in eine Erdgeschosswohnung in der Wormser Straße ein. Bevor die Täter über die Balkontür flüchten konnten, rafften sie eiligst Geld, Schmuck sowie Sonnenbrillen zusammen. Nach ersten Aufstellungen dürfte der Gesamtschaden mehrere Tausend Euro hoch sein.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim ermittelt weiter in dem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06252 / 7060 Zeugenhinweise entgegen.

