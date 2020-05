Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Gastwirt vertreibt Einbrecher

Lorsch (ots)

Kriminelle haben am Samstag (23.5.) zwischen 5.10 und 5.25 Uhr die Eingangstür eines Wohn-/ Geschäftshauses in der Heinrichstraße, Nähe der Rödchesgasse aufgebrochen, um in der Folge in eine Wohnung eindringen zu können. Während der Tat machten die Einbrecher jedoch so lauten Lärm, dass sie vom dort wohnenden Gastwirt entdeckt wurden. Ohne Beute flohen sie mit einem silberfarbenen Auto.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt weitere Hinweise entgegen. Telefon:06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell