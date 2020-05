Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Navi aus weißen Renault gestohlen

Groß-Umstadt (ots)

Auf ein mobiles Navi, zurückgelassen in dem Handschuhfach eines weißen Renaults, hatten es Kriminelle am Samstag (23.5.), in der Zeit zwischen 1 und 12 Uhr, abgesehen. In diesem Zeitraum hatten sich die Täter, auf noch nicht bekannte Weise, Zugang zu dem, auf einem Hinterhof in der Stettiner Straße geparkten, Fahrzeug verschafft und sich das Gerät geschnappt. Mit ihrer Beute suchten sie unerkannt das Weite. Sachdienliche Hinweise werden in diesem Zusammenhang an die Beamten der Darmstädter Kripo (K21/22) erbeten (Rufnummer 0151/9690).

