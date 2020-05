Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Geld und Basecap entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots)

Als die Bewohnerin am späten Freitagabend (22.5.) nach Hause kam, stellte sie das aufgebrochene Fenster ihrer Wohnung in der Gartenstraße fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten am gleichen Abend, zwischen 17.30 und 23 Uhr, Zutritt zur Wohnung. Neben Geld in Höhe von 200 Euro, entwendeten die Kriminellen eine Basecap. Daraufhin suchten sie das Weite.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 in Verbindung zu setzen.

