Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei gestohlene E-Bikes

Ein 33- Jähriger in Untersuchungshaft

Schneller Ermittlungserfolg nach Fahrraddiebstahl

Darmstadt (ots)

Nach seiner Festnahme am Freitagnachmittag (22.5.) sitzt ein 33-jähriger Mann seit dem vergangenen Wochenende in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte ist dringend tatverdächtig, in der Nacht zum Freitag (21.-22.5.) zwei hochwertige E-Bikes von einem Anwesen in der Franklinstraße entwendet zu haben. Er wird sich jetzt strafrechtlich verantworten müssen.

Nachdem die Besitzer der E-Bikes, den Diebstahl am frühen Freitagmorgen bemerkt und angezeigt hatten, staunten sie nicht schlecht, als sie gegen 10.30 Uhr eines ihrer Räder, in der Stresemannstraße und im Besitz des Beschuldigten entdeckten. Sofort alarmierte der Eigentümer die Polizei und rasch klickten die Handschellen bei dem 33-Jährigen. Noch an Ort und Stelle wurde das gestohlen Rad seinem Besitzer übergeben. Der Festgenommene musste die Beamten zur Wache begleiten. Dort verbrachte er die Nacht, bevor er am Folgetag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ gegen den Wohnsitzlosen einen Untersuchungshaftbefehl und schickte ihn umgehend in die nächste Justizvollzugsanstalt. Von dem zweiten gestohlenen E-Bike, bei dem es sich um ein schwarzes Rad von der Marke Rymon handelt, fehlt bislang noch jede Spur. Die Ermittlungen dauern an und werden von der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt geführt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zum Verbleib des noch verschwunden gebliebenen E-Bikes geben können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

