Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn

Kelsterbach: Mit dem Handy am Steuer

Zivilfahnder stoppen drei Verkehrsteilnehmer

Büttelborn / Kelsterbach (ots)

Weil sie ihr Mobiltelefon am Steuer nutzten, haben Zivilfahnder am Freitag (22.05.) drei Verkehrsteilnehmer gestoppt. Gegen 13.45 Uhr und 15.45 Uhr auf der Bundesstraße 43 bei Kelsterbach sowie um 16.45 Uhr auf der Autobahn 67 bei Büttelborn fiel den Polizisten Autofahrer auf, die ihr Handy beim Fahren nutzten. In allen Fällen folgte die Kontrolle und Einleitung eines Bußgeldverfahrens. Den Ertappten droht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

