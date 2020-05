Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim - Westring: Fahrer alkoholisiert

zwei Leichtverletzte

Griesheim (ots)

Am Sonntag (24.), kurz vor 14 Uhr wollte ein 61-jähriger Griesheimer mit seinem Citroen aus einem Feldweg kommend auf den Westring auffahren und übersah dabei einen 58-jährigen Pfungstädter Autofahrer. Der Pfungstädter war zuvor auf dem Westring in Nähe des Rewe-Centers in Richtung Büttelborn unterwegs, als er plötzlich von links von dem Griesheimer Autofahrer erfasst wurde. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Da der Unfallverursacher erheblich alkoholisiert war wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 20.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Westring war deshalb für kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt. Berichterstatter: PHKin Türk / PHK von Hammel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

$user.getFirstName() $user.getName()

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell