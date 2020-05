Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Vermutlich in der Zeit vom Samstag, den 23.05.2020 zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den, in der Hundert-Morgen-Straße Höhe Hs-Nr. 19, am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW an der vorderen rechten Stoßstange sowie seitlich vor dem rechten Vorderrad. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,00 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

