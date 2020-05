Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim, Landesstraße nach Pfungstadt, Alkohol im Straßenverkehr - aus Spiel wurde schließlich Ernst

Griesheim, Darmstadt (ots)

Am Freitagabend (22.05.) gegen 19:40 Uhr wurden der Polizeistation Griesheim vier Jugendliche gemeldet, die im Bereich der Wasserwerkskurve (L3303 Richtung Pfungstadt) versucht haben sollen, vorbeifahrende PKW anzuhalten. Eine Streife traf die vier jungen Griesheimer an. Alle sind erwachsen. Bei ihrer Befragung stellte sich heraus, dass sie ein "Trinkspiel" veranstaltet hatten. Immer, wenn einer der vorbeifahrenden Autofahrer wegen ihrer Anhalteversuche hupte, tranken sie von den mitgeführten alkoholischen Getränken. Ihnen wurden Platzverweise mit ergänzendem Hinweis auf die bestehenden Abstandsregeln erteilt. Ob weitere Konsequenzen auf sie zukommen, wird noch geprüft. Nur kurze Zeit später meldete einer von ihnen, sein Freund sei "überfahren" worden. Ein Autofahrer, der vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oberndorfer Straße fuhr, hatte ihn nach ersten Ermittlungen übersehen, als er sein Fahrrad ordnungsgemäß über die Fußgänger-/Radfahrerfurt schob. Der Fahrer des Autos flüchtete von der Unfallstelle, konnte jedoch anhand des Kennzeichens schnell ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 26-jährigen Griesheimer ergab etwas mehr als 1 Promille. Der junge Fußgänger mit seinem Fahrrad trug von seinem unsanften Kontakt mit der Fahrzeugfront glücklicherweise nur leichte Verletzungen (Prellungen) davon. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert im Bereich von 1,6 Promille. Eine Blutentnahme beim Autofahrer folgte. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht mit Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Auch den jungen Männern dürfte der Vorfall die Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr anschaulich nahegebracht haben. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

