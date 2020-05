Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Unverschlossenes Auto lockt Dieb an

Zwingenberg (ots)

Mit den zuvor aus einem BMW mitgenommen Kleidungsstücken konnte ein Dieb wohl nichts anfangen, so dass er die Gegenstände gleich wieder auf der Straße entsorgte. Nach ersten Erkenntnissen öffnete der Täter am Freitag (22.5.) um kurz nach 2 Uhr die unverschlossene Tür eines grauen BMW in der Stuckertstraße. Ein Schaden entstand dabei nicht.

Wegen versuchtem Diebstahl hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Unter der 06252 / 7060 sind die fallzuständigen Beamten des Kommissariats 21/ 22 für Hinweise zu erreichen.

