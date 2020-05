Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Nach Auseinandersetzung Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Im Bereich eines Lokals beim "Ostpark" soll es am Donnerstag (21.5.), gegen 00.36 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein.

Hierbei fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand ein 19-Jähriger mit seinem Wagen an der Örtlichkeit vorbei. Währenddessen soll eine Gruppe auf das Auto Steine geworfen haben. Daraufhin habe der Fahrer seine Rückkehr mit Verstärkung angekündigt. Im Anschluss sollen weitere Personen eingetroffen sein, woraufhin es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Kontrahenten kam. Diese mündeten in handfeste Auseinandersetzungen. Im Zuge des Gefechts wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein 28-Jähriger mit einer Glasflasche leicht verletzt. Zwei weitere Männer zogen sich Verletzungen zu. Wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren sowie die genauen Hintergründe des Sachverhalts, sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Wer die Auseinandersetzung beobachten konnte und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

