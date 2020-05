Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Baustelle am Nordbad im Visier Krimineller

Täter haben es auf Kabel abgesehen

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (20.5.) und Freitag (22.5.) geriet die Baustelle am Nordbad in der Alsfelder Straße in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände und entwendeten dort 300 Meter Kabel mit Isolierung. Mit ihrer Beute traten sie im Anschluss die Flucht an. Der verursachte Gesamtschaden ist abschließend noch nicht beziffert. Hinweise zu den Tätern oder möglichen, verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe des Tatortes, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt entgegen (Rufnummer 06151/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell