Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein/ Sandwiese: Bargeld aus Fahrschulenauto entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (20.5.) und Freitag (22.5.) auf Bargeld, zurückgelassen in einem weißen BMW, der in der Neckarstraße parkte, abgesehen. Am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, wurde der Diebstahl aus dem Fahrschulenauto bemerkt und die Polizei informiert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe hat ein Verfahren werden des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen (Rufnummer 06157/95090).

