Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Radtour endet mit 1,94 Promille auf der Polizeistation

Raunheim (ots)

Am Donnerstagabend (21.5.), gegen 21.30 Uhr, wurde der Polizei ein Radfahrer im Bereich des Mönchhofdreiecks gemeldet. Er war nach derzeitigem Kenntnisstand als Geisterfahrer auf der A3 in Richtung Wiesbaden unterwegs.

Mit mehreren Streifen der Polizeiautobahnstationen Westhessen und Südhessen konnte der Radfahrer schließlich in der Überleitung zur A67 in Richtung Darmstadt angetroffen werden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte ihn dort, bis zum Eintreffen der Ordnungshüter, festgehalten. Rasch bemerkten die Beamten, dass der Radler unter Alkoholeinfluss stand. Der 37-jährige Mann aus Kelkheim hatte 1,94 Promille. Seine Radtour endete somit auf der Polizeiautobahnstation in Darmstadt, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Berichterstatter: PHK Wolf, Polizeiautobahnstation Südhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell