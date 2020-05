Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach/ Unter-Abtsteinach: Radschrauben vom geparkten Audi gelöst

Abtsteinach (ots)

Von einem blauen Audi A1 wurden auf dem Wanderparkplatz der Alla hopp!-Anlage an der Landesstraße 3257, in der Weinheimer Straße in Unter-Abtsteinach, die Schrauben eines Rades gelöst. Nur durch viel Glück hatte sich das Rad nicht von der Nabe gelöst.

Die Tat wurde am letzten Sonntag (17.5.) zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr begangen. Beim Losfahren bemerkte die Wagenlenkerin sofort polternde Geräusche an ihrem Audi. Bei der Kontrolle stellte sie die fehlenden Schrauben fest. Ob ein Schaden am Audi entstanden ist, wird aktuell noch in einer Werkstatt überprüft.

Zeugen, die verdächtige Personen auf oder in der Nähe des Parkplatzes im Tatzeitraum gesehen haben sowie andere Autofahrer, die zuvor im Bereich Abtsteinach geparkt hatten und ebenfalls Veränderungen an ihrem Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wald-Michelbach unter 06207 /94050 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Bienek, Polizeihauptkommissar, Polizeistation Wald-Michelbach

