Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Wartehäuschen an Bushaltestelle beschädigt

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Erbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch (20.05.) auf Donnerstag (21.05.) haben sich Unbekannte an einer Glasscheibe eines Bus-Wartehäuschens am Bahnhofsvorplatz zu schaffen gemacht. Eine Scheibe ging zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062 / 9530.

Berichterstatterin: Pausch, Polizeikommissarin, Polizeistation Erbach

