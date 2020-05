Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Besitzer des schwarz-blauen E-Bikes gefunden

Polizei ermittelt wegen Diebstahls

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Nachdem die Polizei am vergangenen Sonntagmittag, den 17.Mai, ein herrenloses E-Bike "Auf der Mainspitze" sicherstellte (wir haben berichtet), konnte der Besitzer im Rahmen unserer Öffentlichkeitsfahndung gefunden werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte er das Velo am Samstag (16.Mai), gegen 18 Uhr, aufgrund eines technischen Defekts, an einem Supermarkt "Am alten Fährhaus" ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er zurückkam, befand sich sein Rad nicht mehr an Ort und Stelle. Unbekannte brachen vermutlich das Schloss auf und entwendeten das E-Bike. Da auch die Kriminellen wegen der Panne womöglich nicht weit kamen, hinterließen sie es auf der Wiese am Sportpark, wo es die Ordnungshüter fanden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen, dauern weiterhin an.

Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

