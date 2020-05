Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Michelstadt (ots)

Am Donnerstag (21.05.) gegen 17:00 Uhr kam auf dem Radweg zwischen Michelstadt-Asselbrunn und Bad König-Zell ein 32-jähriger Bad Königer Fahrradfahrer zu Fall. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Nach bisherigem Ermittlungsstand können derzeit noch keine Aussagen zum Unfallhergang gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter Tel.: 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen.

