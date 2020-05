Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einhausen (ots)

Zwischen Mittwoch (20.05.) 20:30 Uhr und Donnerstag (21.05.) 20:00 Uhr wurde in der Sepp-Herberger-Straße in Einhausen ein weißer PKW Suzuki von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der PKW Suzuki war ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt und wurde vermutlich durch einen wendenden bzw. rangierenden PKW touchiert. Der Schaden an dem Kleinwagen wird auf ca. 1300 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060 entgegen.

