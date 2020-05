Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Gebäudebrand

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Donnerstag (21.05.) wird gegen 16.40 Uhr durch die Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg der Brand eines freistehenden Einfamilienhauses in der Carlo-Mierendorff-Straße gemeldet. Die Bewohner, ein 53-jähriger Mann, dessen 46-jährige Ehefrau sowie die 22-jährige Tochter, konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Nach ersten Ermittlungen entstand der Brand im Bereich der Küche und griff von dort auf einen Teil des Dachstuhls über. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Verwandten unter. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehren Alsbach-Hähnlein und Seeheim waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Weitere Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Darmstadt geführt.

Berichterstatter: PHK Grünewald, Polizeistation Pfungstadt

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell